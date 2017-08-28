Официальный курс евро на вторник вырос до 69,85 рубля

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,7 копейки — до 69,8465 рубля, курс доллара уменьшился на 60,07 копейки — до 58,5469 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 26,43 копейки, составив 63,6317 рубля.

Как рассчитывается валютный курс в России >>