Собянин рассказал о росте капитализации домов на благоустроенных улицах

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Капитализация домов на тех улицах в Москве, где идет благоустройство по программе "Моя улица", возрастает на 10-25%, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью "Газете.Ru".

"Когда реконструкция идет, конечно, это проблема для малого бизнеса, но это несколько месяцев, затем объем торговли увеличивается. Капитализация домов на месте реконструкции вырастает в среднем от 10 до 25%", — сказал Собянин.

Он рассказал, что когда началась реконструкция первых улиц — Столешникова переулка, Кузнецкого моста, — на него поступали коллективные жалобы от предпринимателей и президенту, и председателю Совета Федерации, и председателю Госдумы.

"Шли жалобы за подписью бизнесменов, которые потеряли какие-то свои доходы. Сегодня их бизнес там процветает, никаких проблем нет. Другой вопрос, что часть этих точек сменила свои адреса — там появился бизнес, более рассчитанный на тот поток людей, который сегодня по этим улицам проходит", — отметил мэр.

По его словам, поток туристов в Москве ежегодно растет и не спадает летом во время "Моей улицы". "По официальной статистике, он (туристический поток — ред.) вырос на 40%, но я думаю, что на самом деле больше", — добавил Собянин.

Рост турпотока, как считает градоначальник, связан также и с тем, что в городе постоянно проводятся различные фестивали. К примеру, многие туристы специально планируют свои поездки в российскую столицу на зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", который уже принес в бюджет города около 70 миллиардов рублей, подчеркнул Собянин.