Суд отложил на четвертое сентября рассмотрение апелляции АФК "Система"

ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости. Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд (Челябинск) отложил на 4 сентября рассмотрение апелляции АФК "Система" на арест активов в деле по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В обосновании апелляционной жалобы представитель АФК "Система" указал, что имущества АФК достаточно для исполнения судебного акта: баланс на первый квартал 2017 года показывает, что стоимость активов АФК составляет около 450 миллиардов рублей, а по МСФО стоимость имущества превышает 1,1 триллиона рублей. Как считают в АФК, если по балансу имущества достаточно, то отмена обеспечительных мер возможна. "Мы никогда не предпринимали действий для снижения балансовой стоимости имущества", — сказал представитель АФК.

Представитель "Башнефти" в свою очередь отметил, что для отмены обеспечительных мер нет новых оснований, так как "Система" не предоставила других доказательств, а также что процессуальных нарушений судом первой инстанции допущено не было.

"Суд объявил перерыв до 4 сентября до 10.00 для исследования представленных доказательств и вопросу приобщения их к материалам дела", — сказал судья Александр Румянцев.

Суд 23 июня по ходатайству "Роснефти" наложил арест на принадлежащие АФК "Система" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК. Балансовая стоимость активов, как указано в определении суда, составляет 185 миллиардов рублей.

АФК "Система" уже пыталась отменить обеспечительные меры в суде первой инстанции, ссылаясь на то, что заморозка активов причиняет убытки десяткам тысяч акционеров "Системы" и МТС — физических и юридических лиц, снижая стоимость их акционерных пакетов. Башкирский арбитраж, однако, 6 июля не усмотрел оснований для отмены обеспечения. Суд в своем определении указал, что ответчики "не представили доказательства существенного влияния биржевых котировок акций на объем и стоимость принадлежащего им имущества".

АФК "Система" 17 июля сообщила о наступлении технического дефолта по своим кредитным обязательствам на сумму 3,9 миллиарда рублей из-за ареста активов в рамках спора с "Роснефтью". В то же время корпорация заявила, что дефолт носит формальный характер — "Система" будет обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.