МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) ведет переговоры о возможном сотрудничестве с азиатскими странами, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Екатерина Трофимова.

Ранее Трофимова говорила, что на ПМЭФ проведет ряд встреч с иностранными коллегами, где обсудит возможности выхода на другие рынки, агентство ведет переговоры с 10 странами. По ее словам, опыт АКРА интересен целому ряду стран, которые задумываются над укреплением или даже созданием своей собственной национальной рейтинговой индустрии.

"Мы действительно изучаем разные страны, оценивая возможность работы в них или сотрудничества с локальными компаниями. Среди них есть и азиатские партнеры", — сказала глава АКРА в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября.

"Пока не могу назвать конкретные имена, но обещаю, что до конца года новости о действиях АКРА по выходу на международные рынки, имеющие конкретную юридическую силу, будут", — добавила она.

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