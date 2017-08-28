Железнодорожную арку моста через Керченский пролив доставили на фарватер

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Железнодорожная арка моста через Керченский пролив весом в 6 тысяч тонн на плавучих опорах доставлена к фарватеру и готова к установке на опоры моста, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Операция по установке железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив началась утром в воскресенье, судоходное движение в проливе приостановлено на 72 часа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров будет установлен на фарватерные опоры высотой 35 метров.

"Плавучие опоры доставили ночью железнодорожный арочный пролет Крымского моста в Керченский пролив – к фарватерным опорам – и завели в створ моста для подъема на проектную высоту", — сообщили в инфоцентре.

Плавсистема накануне поздно вечером с помощью буксиров отошла от керченской технологической площадки и достигла Керчь-Еникальского канала, пройдя расстояние почти в 4 километра за 1,5 часа. Оставшиеся 300 метров перед заведением в створ плавсистема была "подтянута" к фарватерным опорам с помощью свайных якорей, якорных тросов и другого специализированного оборудования. Сейчас плавсистема зафиксирована якорными тросами.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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