АКРА в начале 2018 года выпустит первые рейтинги по международной шкале

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) планирует в начале 2018 года выпустить первые рейтинги по международной шкале, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Екатерина Трофимова.

"Создание международной шкалы связано с работой над целым рядом документов: это разработка и суверенной методологии, и подходов к оценке страновых рисков", — сказала она в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября.

Трофимова пояснила, что после утверждения суверенной методологии осуществляется калибровка отраслевых методологий с учетом страновых рисков и рисков, связанных с трансграничным движением денежных средств и их конвертацией из одной валюты в другую, а затем валидация данных методологий на выборке международных компаний.

"Утвержденный АКРА план по разработке суверенной методологии очень обширен и включает более 60 пунктов. Мы сейчас находимся в активной фазе разработки. Агентство планирует начать выпускать первые рейтинги по международной шкале в начале 2018 года", — заявила она.

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