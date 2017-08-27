Лейбористы не хотят, чтобы Британия покидала единый рынок ЕС после Brexit

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Лейбористская партия Великобритании собирается выступить за то, чтобы Британия не покидала единый европейский рынок после завершения всех процедур Brexit в марте 2019 года, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя партии Кейра Стармера.

Как сообщается, лейбористы выступают за "мягкий Brexit", то есть будут поддерживать участие Великобритании в едином европейском рынке и таможенном союзе на протяжении всего "переходного периода", который наступит после 2019 года и может продлиться от двух до четырех лет.

По мнению лейбористов, Британия после Brexit также должна продолжать подчиняться юрисдикции Европейского суда в экономических и торговых вопросах и платить взносы в европейский бюджет, чтобы "смягчить шок", который испытает британская экономика после выхода из ЕС.

По информации издания, такое заявление свидетельствует о серьезном изменении политической программы главной оппозиционной партии Британии и устанавливает четкое различие между лейбористами и консерваторами.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.