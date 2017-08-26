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Экономика

Поедатель "яблок": как убыточный Android стал лидером мобильного рынка

08:0026.08.2017
(обновлено: 08:15 26.08.2017)
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© AFP 2017 / Jeff Pachoud Статуя AndroidСтатуя Android
© AFP 2017 / Jeff Pachoud

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. На днях Google официально представила новую операционную систему Android 8.0, ранее известную под кодовым названием Android О. Теперь стало ясно, что О в названии — это Oreo — популярное печенье с прослойкой. Анонс новой системы совпал с солнечными затмением в США, что компания обыграла в релизе. Обновление содержит множество новых функций, таких как, например, "картинка в картинке" или же адаптивные пиктограммы, которые дают пользователю больше свободы в работе с оповещениями. Еще один плюс: платформа стала загружаться в два раза быстрее и серьезно экономит энергию: работа приложений в фоновом режиме ограничена.

Доля Android на рынке мобильных ОС по итогам первого квартала 2017 года составляет уже 85%, и аналитики предсказывают, что она будет лишь расти, все больше отъедая у своего основного и, по сути, единственного конкурента iOS (14,7%). Между тем мало кто помнит, что еще в середине 2000-х годов Android был никому неизвестным "гаражным" стартапом, терпевшим убытки. То, какой путь прошел сегодняшний безоговорочный лидер мобильного рынка, — в материале РИА Новости.

Презентация телефона Vertu. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Трудное начало

В 2003 году Энди Рубин (нынешний директор мобильных платформ в Google) и его товарищи начали работать над созданием мобильной операционной системы, которая могла бы определять как местоположение пользователя, так и его личные предпочтения. Они зарегистрировали компанию Android Inc и планировали предлагать разработку создателям цифровых камер. Впоследствии оказалось, что спрос на них достаточно низкий, и инвесторы не проявляли особенного интереса к стартапу, не приносившему денег.

В 2005 году внимание на проект, тогда уже еле державшийся на плаву, обратила Google — покупка обошлась ей всего-то в 50 миллионов долларов. Особых планов на мобильные устройства корпорация тогда не имела, но предполагала, что система с открытым исходным кодом позволит ей активнее продвигать собственные сервисы.

Подготовка почвы

О своем убыточном приобретении, отложенном в долгий ящик, Google вспомнила лишь в 2007 году, когда Стив Джобс представил первый Apple iPhone.

© Fotolia / AyayoНабор иконок, аналогичный использованным в iOS
© Fotolia / Ayayo
Набор иконок, аналогичный использованным в iOS

В корпорации сообразили: рынок смартфонов почти пуст, и дорогие устройства Apple не смогут заполнить его целиком. На руку Google сыграла позиция Apple, запрещавшей сторонним компаниям использовать iOS. Не в пользу "яблочной" операционной системы сработала и ее исключительная проприетарность: Android противопоставила ей принципы максимальной открытости и настраиваемого пользовательского интерфейса.

Гендиректор Microsoft Стив Балмер демонстрирует телефон Nokia с новой мобильной платформой Windows Phone 8
© REUTERS / Robert Galbraith
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Впрочем, Google столкнулась с другой проблемой — отсутствием партнера, который бы выпустил телефон на новой ОС. Лидер рынка мобильных в те времена — Nokia — сидел на собственной Symbian, которая занимала более 50% рынка. Вторым тяжеловесом была операционка RIM популярного тогда производителя Blackberry — знаменитых телефонов c полноценной qwerty-клавиатурой (20,9%). LG делала ставку на майкрософтовскую Windows Phone.

Сотрудничать с Google охотно согласилась целившаяся на глобальный рынок тайваньская HTC. Первым прототипом Android-смартфона стал Google Sooner, выпущенный в 2007 году HTC. Этот телефон не имел сенсорного экрана, зато обладал полноценной клавиатурой и был очень похож на Blackberry, на чей опыт тогда и опиралась корпорация.

Но появление iPhone диктовало свои условия, и ранние разработки пришлось отложить. В 2009 году на рынок вышло первое полноценное Android-устройство — смартфон с сенсорным экраном HTC Dream, имевший оглушительный успех. Именно с этого момента дела у Android пошли в гору.

CC BY-SA 2.0 / Michael Oryl / Телефон HTC DREAM
CC BY-SA 2.0 / Michael Oryl /
Телефон HTC DREAM

Несмотря на многочисленные недоработки, система стала рекордсменом по исправлению ошибок среди всех игроков рынка: Android выкатывала обновления раз в два с половиной месяца.

Такая постоянная полировка делала систему все более персонализированной, настраиваемой и максимально понятной. Плюс интегрированные сверхпопулярные Google-сервисы: поисковик, электронная почта Gmail, карты, и, конечно же, PlayMarket (сейчас Google Play) с приложениями сторонних разработчиков.

"iOS, казалось бы, заявляла: любите меня такой, какая я есть. А Android повернулась к пользователям лицом, и этим она взяла", — отмечают эксперты блога о технологиях TechCruch.

Стремительное восхождение

В 2011 году вышла первая коммерчески успешная версия операционной системы — Ice Cream Sandwich, и Android уже назвали "самой совершенной операционной системой". Ведущие производители смартфонов Samsung, Alcatel, Philips, LG начали массово мигрировать на новую перспективную платформу. В результате Android, доля которой в 2009 году составляла всего около 4%, одним махом взяла почти 50% рынка, вытеснив с него всех старожилов. Стремительно падающую долю Symbian и RIM аналитики стали считать суммарно в категории "другие ОС".

© REUTERS / Bobby YipSamsung и Google представили первый смартфон с функцией Android 4,0 Cream Sandwich
© REUTERS / Bobby Yip
Samsung и Google представили первый смартфон с функцией Android 4,0 Cream Sandwich

Последней сдалась Nokia. В 2013 году ее вице-президент Брайан Биниак обвинил Microsoft в отсутствии конкурентоспособных приложений для платформы Windows Phone. Он уверял, что именно по этой причине продажи флагманских смартфонов Nokia Lumia пошли на спад. Раздражение вылилось в переход на Android.

Открытость и гибкость новой платформы оценили и разработчики. Сейчас в каталоге Google Play более миллиона приложений, в AppStore их около 900 тысяч, а в магазине "умирающей" Windows Phone — всего около 165 тысяч.

И Google, и Apple держали руку на пульсе и двигались вперед со своими операционными системами, констатировали наблюдатели. Тем не менее, несмотря на все усилия, второй крупнейший игрок на рынке мобильных ОС постоянно терял позиции на рынке — их планомерно отбирала Android.

Android против iOS

Почему эксперты считают, что "яблоку" уже никогда не одолеть стремительно растущую армию "зеленых человечков"?

© Fotolia / nocheТри операционные системы на смартфонах
© Fotolia / noche
Три операционные системы на смартфонах

Один из ключевых факторов успеха — отсутствие "центрального поставщика" технологий. Samsung, HTC, Sony наперебой выпускают устройства с новейшими технологическими решениями. В итоге они зачастую оказываются на шаг впереди Apple.

Еще один аргумент не в пользу "яблочников" — линейка их смартфонов достаточно ограничена даже для покупателей, которые могут позволить себе устройства высокого ценового сегмента.

"Apple взяла курс на то, чтобы самой решать за потребителей, что именно им нужно,  Android же позволяет решать это рынку, и такой подход очень хорошо сработал в ее пользу", — указывают аналитики.

© Flickr / Tsahi Levent-LeviAndroid и IOS
© Flickr / Tsahi Levent-Levi
Android и IOS

Именно поэтому в условиях постоянного соперничества многих производителей, "сидящих" на платформе, устройства Android более конкурентны, а следовательно, более инновационны. Наконец, платформу постоянно подпитывает мощное и постоянно растущее сообщество сторонних разработчиков, которых привлекает операционная система с открытым исходным кодом.

Пожалуй, самая очевидная причина доминирования Android на рынке мобильных платформ — ее доступность значительно большему числу потребителей, особенно если речь идет о развивающихся рынках. А с учетом того, что стоимость Apple-устройств лишь растет — по прогнозам новый iPhone 8 будет стоить не меньше 1000 долларов — компании придется искать пути, чтобы не проиграть набравшему силу конкуренту. 

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