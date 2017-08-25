Иск "Башнефти", "Роснефти" и республики Башкортостан к АФК "Система"

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", контрольным пакетом акций которой АФК "Система" владела до конца 2014 года. "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия требовали взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", оценив в такую сумму убытки при реорганизации компании.