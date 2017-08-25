В краткосрочной перспективе серьезные инфляционные риски отсутствуют

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Естественный уровень безработицы и увеличение потребительской активности свидетельствуют об отсутствии в краткосрочном периоде существенных инфляционных рисков со стороны спроса, следует из информационно-аналитических материалов, опубликованных Банком России.

"В условиях стабильной ситуации в экономике, замедления инфляции и смягчения условий кредитования увеличилась потребительская активность населения… Учитывая также, что безработица не превышала свой естественный уровень, это позволяет сделать вывод об отсутствии существенных инфляционных рисков в краткосрочном периоде со стороны спроса", — говорится в документе.

По данным Банка России, в июле 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения остались примерно на уровне предыдущих месяцев с учетом устранения сезонности. Рост реальной заработной платы и стабильная динамика социальных трансфертов скомпенсировали сокращение других доходов населения (по оценкам, продолжили уменьшаться предпринимательские доходы, а также доходы от собственности и продажи иностранной валюты).

ЦБ РФ отметил, что в целом оборот розничной торговли в июле 2017 года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Также росли объемы потребительского кредитования, увеличивалась склонность населения к крупным покупкам. Так, в последние месяцы отмечалось повышение спроса домашних хозяйств на непродовольственные товары длительного пользования, в том числе на автомобили.

По оценке регулятора, в последние месяцы норма сбережений уменьшилась по сравнению с сопоставимым периодом 2016 года, но она все еще остается выше своего среднего значения за предкризисный 2013 год.

В третьем квартале 2017 года годовой темп прироста расходов на конечное потребление домашних хозяйств составит 3–4%, что соответствует предыдущему прогнозу Банка России, отмечается в документе.