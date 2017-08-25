В ЕР предложили новый способ снизить давление на бизнес

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Отдельные части статей уголовного кодекса, которые дублируют идентичные положения в КоАП, необходимо изъять, чтобы снизить давление на бизнес, заявила сопредседатель предпринимательской платформы "Единой России" Марина Блудян.
"Платформа партии выступает с предложением о возможном изъятии отдельных частей в статьях уголовного кодекса, дублирующих аналогичные положения, содержащиеся в кодексе об административных правонарушениях, для снижения давления на предпринимательское сообщество", — сказала Блудян на заседании партийной платформы по поддержке предпринимателей и либеральной платформы.
Она уточнила, что речь идет, в частности, о части первой 238-й статьи уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за хранение, перевозку, сбыт продукции либо оказание услуг с нарушениями обязательных требований.
"А их два миллиона, и знать их все предприниматель не может. Наше предложение – изъять эту часть статьи из уголовного кодекса, оставив ее только в кодексе об административных правонарушениях, что может рассматриваться как альтернатива уголовному наказанию. Такой подход позволит обеспечить свободу предпринимательской деятельности", — добавила Блудян.
По словам Блудян, в случае изъятия части первой 238-й статьи из УК станет возможным внесение изменений в статью 144 уголовно-процессуального кодекса, согласно которым, если в ходе рассмотрения сообщения о преступлении выявлено административное правонарушение, заявление об этом необходимо направлять для рассмотрения в компетентные контрольно-надзорные органы, что исключит возможность для следователя заводить дело по своему усмотрению.
"Сегодня, когда к следователю обращаются по какому-то незначительному вопросу, он вместо того, чтобы обратиться в контрольно-надзорные органы, сам заводит дело, что может привести к злоупотреблениям с его стороны. В случае внесения изменений следователь будет обязан передать жалобу в соответствующие компетенции", – пояснила она.