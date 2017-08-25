В ЕР предложили новый способ снизить давление на бизнес

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Отдельные части статей уголовного кодекса, которые дублируют идентичные положения в КоАП, необходимо изъять, чтобы снизить давление на бизнес, заявила сопредседатель предпринимательской платформы "Единой России" Марина Блудян.

Данные предложения призваны декриминализировать законодательство в сфере предпринимательской деятельности.

"Платформа партии выступает с предложением о возможном изъятии отдельных частей в статьях уголовного кодекса, дублирующих аналогичные положения, содержащиеся в кодексе об административных правонарушениях, для снижения давления на предпринимательское сообщество", — сказала Блудян на заседании партийной платформы по поддержке предпринимателей и либеральной платформы.

Она уточнила, что речь идет, в частности, о части первой 238-й статьи уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за хранение, перевозку, сбыт продукции либо оказание услуг с нарушениями обязательных требований.

"А их два миллиона, и знать их все предприниматель не может. Наше предложение – изъять эту часть статьи из уголовного кодекса, оставив ее только в кодексе об административных правонарушениях, что может рассматриваться как альтернатива уголовному наказанию. Такой подход позволит обеспечить свободу предпринимательской деятельности", — добавила Блудян.

По мнению замсекретаря генсовета ЕР Евгения Ревенко, 238-я статья "фактически превратилась в способ сильнейшего давления на бизнес". "Здесь жалоб очень много. Предложил бы присмотреться к практике применения этой статьи и внести необходимые поправки. Мы должны изменить отношение к бизнесу, иначе мы не сможем рассчитывать на серьезный экономический рост", — сказал он.

По словам Блудян, в случае изъятия части первой 238-й статьи из УК станет возможным внесение изменений в статью 144 уголовно-процессуального кодекса, согласно которым, если в ходе рассмотрения сообщения о преступлении выявлено административное правонарушение, заявление об этом необходимо направлять для рассмотрения в компетентные контрольно-надзорные органы, что исключит возможность для следователя заводить дело по своему усмотрению.

"Сегодня, когда к следователю обращаются по какому-то незначительному вопросу, он вместо того, чтобы обратиться в контрольно-надзорные органы, сам заводит дело, что может привести к злоупотреблениям с его стороны. В случае внесения изменений следователь будет обязан передать жалобу в соответствующие компетенции", – пояснила она.