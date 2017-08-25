Россия продолжила лидировать по добыче нефти в мире, заявили в Росстате

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Россия в июне добывала в среднем 10,183 миллиона баррелей нефти в день, сохранив лидирующую позицию по производству "черного золота" в мире четвертый месяц подряд, свидетельствуют данные Росстата.

Саудовская Аравия в июне занимала второе место по этому показателю, производя в среднем 9,95 миллиона баррелей нефти в день.

В сумме страны ОПЕК в июне добывали 32,6 миллиона баррелей в сутки, из них Ирак — 4,502 миллиона.

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в первом полугодии 2017 года составил 27,3%, в экспорте топливно-энергетических товаров — 43,7% (в первом полугодии 2016 года, соответственно, 25,4% и 43,1%).

В июне средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 336,4 доллара США за тонну (95,1% к маю 2017 года). Цена мирового рынка на нефть Urals составляла 333,3 доллара США за тонну (92,9% к маю 2017 года).