Эстония предложила создать национальный резерв на "эсткоинах", сообщили СМИ

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Правительство Эстонии выступило с инициативой создания фонда национального благосостояния, который бы накапливал капитал за счет продажи гражданам страны "эсткоинов" (Еstcoin), — национальной эстонской криптовалюты, сообщает агентство Bloomberg.

"Капиталом затем можно будет управлять через частно-государственное партнерство. Средства можно было бы превратить в венчурный капитал для финансирования эстонских стартапов. Держатели "эсткоинов" имели бы долю в фонде и право голоса в вопросе его управления", — пишет агентство.

Инициатива была предложена правительственным агентством, курирующим вопросы электронного гражданства (e-residence) Эстонии, и его руководителем Каспаром Корьюсом. Ранее СМИ сообщали, что с подобным предложением выступили австралийские сенаторы — принять популярную криптовалюту биткоин (bitcoin, BTC) в качестве официальной.

Согласно позиции эстонских чиновников, если инициатива будет одобрена, то в дальнейшем токены — размещенные на биржах криптовалют "доли участия" в различных проектах, которые работают по технологии блокчейна, — могут стать жизнеспособной валютой, по которой можно будет расплачиваться за услуги и товары на широком рынке еврозоны.

По мнению многих аналитиков, Эстония лучше всех готова к внедрению цифровой валюты на национальном рынке благодаря развитой цифровой инфраструктуре и существующей в стране программе электронного резидентства.

В сообщении агентства также отмечается, что эта инициатива может поддержать местный финансовый рынок, так как он более чем на 90% состоит из кредитов зарубежных банков.