МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Российское продуктовое эмбарго не особо затронуло экономику Чехии, заявил чешский посол в РФ Владимир Ремек в интервью РИА Новости.

"В принципе, оно (российское продуктовое эмбарго – ред.) Чехии особо не коснулось, потому что не было такой массовой продовольственной продукции, которая шла бы в Россию", — сказал он.

Однако, по словам дипломата, эмбарго активизировало сотрудничество Чехии и РФ в вопросах сельскохозяйственных технологий.

"В Чехии довольно сильная промышленная составляющая сельского хозяйства, т.е. разработка и производство технологий, различных машин и т.п. В связи с тем, что Россия взяла курс на большую самостоятельность и самодостаточность в производстве основных и базовых продуктов, увеличился спрос на наши технологии. Недавно приезжал сюда наш министр сельского хозяйства во главе предпринимательской миссии, мы были в Ростове-на-Дону. У нас существует традиционная большая сельскохозяйственная выставка в Южной Чехии, туда приглашена российская делегация. Санкции побудили некоторые нюансы сотрудничества на этом поприще. В России известная немецкая фирма CLAAS построила завод по производству комбайнов, поставщиком запчастей на эти комбайны является чешская компания Agrostroj Pelhřimov. Она рядом начала строительство завода по производству комплектующих для сельского хозяйства и техники, и также для упомянутой немецкой компании",- добавил Ремек.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада Россия также продлевала и свои ответные меры.

Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действовавших до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.