В ФАС предостерегли финрынок от повторения ситуации с "Альфа-Капиталом"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может принять системные меры в отношении участников финансового рынка после ситуации с УК "Альфа-Капитал", если факты недобросовестной конкуренции приобретут массовый характер, заявила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

Ранее аналитик УК "Альфа-Капитал" направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью.

Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала предметом проверок регуляторов. ЦБ вызвал автора письма на опрос. ФАС направила запрос в "Альфа-Капитал", а позже вынесла компании предупреждение, найдя в письме признаки недобросовестной конкуренции на рынке доверительного управления ценными бумагами.

"Эта тема достаточно серьезная, и действия с нашей стороны по ее пресечению должны быть на данном этапе на уровне предупреждения. В случае его исполнения мы не будем применять к компании определенных санкций", — сказала Беляева журналистам.

"Дальше будем следить за новостями, активно следить за участниками рынка, и если это будет носить массовый характер, — я имею в виду недобросовестную конкуренцию, — тогда мы будем выходить с инициативами по принятию системных мер", — предупредила она.

"Альфа-Капитал" тогда пояснила, что в письме была изложена личная точка зрения ее сотрудника, и какой-либо непубличной негативной информацией в отношении перечисленных банков она не обладает. Позднее компания отозвала само письмо.