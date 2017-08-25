Пермский край подписал соглашение с "Тактическими ракетными вооружениями"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве с АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", говорится в сообщении на сайте правительства края.

В рамках соглашения стороны будут совместно внедрять современные промышленные технологии, совершенствовать законодательную базу в области производства высокотехнологичной продукции, привлекать инвестиции в эту сферу и осуществлять общее взаимодействие в целях наращивания научно-технического и инновационного потенциала.

Как отметил врио губернатора Пермского края Максим Решетников, слова которого приволдятся в материале, соглашение фиксирует ту реальную работу, которая идет в Пермском крае, и укрепит сотрудничество предприятий, входящих в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", с правительством региона.

"Этот документ послужит инструментом для развития кластера "Композиты Прикамья" и продолжения диверсификации предприятий. В рамках соглашения будет продолжена совместная с учреждениями образования работа по подготовке кадров", — пояснил Решетников.

В корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" входят два предприятия Пермского края — АО "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов" и АО "Пермский завод "Машиностроитель". Они производят продукцию в рамках экспортных контрактов, а также выполняют большой объем госзаказа.

"Когда предприятия вошли в структуру корпорации, мы увидели, что Пермский край — практически идеальное место, в котором можно производить нашу продукцию. За короткий срок завод "Машиностроитель" освоил те изделия, производство которых ему было поручено, и четко выполняет заказы. Уверен, что у пермской промышленности есть перспективы как на ближайшее время, так и на более долгие сроки", — цитируется в сообщении гендиректор АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.