CBRE в будущем может купить "Метриум Групп"

МОСКВА, 25 авг — РИА Недвижимость. CBRE не исключает возможности приобретения в будущем компании "Метриум Групп", сообщил журналистам генеральный директор CBRE в России Владимир Пинаев.

В пятницу компании CBRE и "Метриум Групп" заключили соглашение о сотрудничестве с целью объединения усилий в работе над новыми проектами на рынке жилой и коммерческой недвижимости московского региона.

"В перспективе в стратегии CBRE, если это партнёрство успешно, мы как правило смотрим на возможность приобретения бизнеса, с которым находимся в партнёрских отношениях. И возможная перспектива нашего партнёрского сотрудничества представляется как возможность объединения уже на юридической платформе", — сказал Пинаев.

"Речь пока о покупке не идёт, но все может быть", — добавила совладелец "Метриум Групп" Мария Литинецкая.

CBRE Group оказывает услуги по консалтингу и управлению инвестициями в коммерческую недвижимость. На российском рынке компания работает с 1994 года и насчитывает более 400 сотрудников.

"Метриум Групп", основанная в 2012 году, является брокерской и консалтинговой компанией на рынке жилой недвижимости московского региона. Портфель компании насчитывает 123 проекта общей площадью 11,6 миллиона квадратных метров.