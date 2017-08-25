На площадке индустриального парка "Уварово" открылось первое производство

ТАМБОВ, 25 авг — РИА Новости. Первое производство открылось на площадке нового индустриального парка "Уварово" в Тамбовской области: здесь заработал дробильно-сортировочный комплекс, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Статус индустриального парка с универсальной специализацией был присвоен "Уварово" постановлением губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Парк занимает площадь более 28 гектаров, его территория полностью обеспечена инфраструктурой: здесь есть электроснабжение, водоснабжение, газ.

Как сообщили в пресс-службе, новый дробильно-сортировочный комплекс позволит обеспечить всю южную часть региона более дешёвым стройматериалом, что снизит себестоимость строительства дорог.

"На площадке установлено оборудование для переработки старых бетонных конструкций. Производство позволит решить сразу несколько задач: расчистить территорию для размещения новых предприятий и обеспечить строительную отрасль области щебнем.. Мощности позволяют ежедневно производить порядка 400 тонн строительного материала. Щебень для дорожно-строительных работ до настоящего времени завозился в Тамбовскую область из Воронежа или Липецка", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, среди новых производств на площадке индустриального парка "Уварово" будет размещен и завод по переработке фосфогипса. Этот материал также будет использоваться в дорожно-строительной отрасли.

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