Экс-глава "Роснефти" может стать ее миноритарием, сообщает газета

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Совместное предприятие China Energy и Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова, который до 2012 года был президентом "Роснефти", может войти в капитал QHG Oil Ventures, приватизировавшей 19,5% "Роснефти", пишет в пятницу газета "Ведомости".
Единственный актив QHG Oil (ранее — QHG Shares) – 19,5% "Роснефти". Отмечается, что покупку акций "Роснефти" QHG завершила 3 января 2017 года. Как сообщали "Роснефть" и Glencore, владеют QHG швейцарский трейдер Glencore и фонд Qatar Investment Authority (QIA) на паритетных началах. Трейдер инвестировал 300 миллионов евро, а его эффективная доля в "Роснефти" – 0,5%. QIA инвестировал 2,5 миллиарда евро, его эффективная доля неизвестна.
В начале прошлой недели агентство Рейтер сообщало, что в "Роснефти" может появиться новый акционер, но схему сделки не описывало. Рассматривается ли вариант полного выкупа доли одного из нынешних акционеров QHG Oil, неизвестно, собеседники газеты об этой возможности не говорят.
China Energy может выступить как стратегический инвестор, а активы ННК могут быть проданы потом самой "Роснефти". Если для сделки правильно оценить активы ННК, Худайнатов может вернуться в "Роснефть" акционером, ссылается газета на аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука.