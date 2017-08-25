Экс-глава "Роснефти" может стать ее миноритарием, сообщает газета

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Совместное предприятие China Energy и Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова, который до 2012 года был президентом "Роснефти", может войти в капитал QHG Oil Ventures, приватизировавшей 19,5% "Роснефти", пишет в пятницу газета "Ведомости".

Издание ссылается на источники, близкие к нынешним владельцам QHG Oil и к покупателям, и на российского чиновника. О сделке может быть объявлено 3 сентября во время визита президента России Владимира Путина в Китай. Рассматривается вариант, что QHG Oil, в уставном капитале которой 100 акций, проведет допэмиссию, которую выкупит совместное предприятие ННК и China Energy. Какую долю в QHG Oil получит СП и каковы будут доли в самом СП, собеседники газеты не сообщили. По словам одного из них, ННК может войти в СП активами, а China Energy – деньгами.

Единственный актив QHG Oil (ранее — QHG Shares) – 19,5% "Роснефти". Отмечается, что покупку акций "Роснефти" QHG завершила 3 января 2017 года. Как сообщали "Роснефть" и Glencore, владеют QHG швейцарский трейдер Glencore и фонд Qatar Investment Authority (QIA) на паритетных началах. Трейдер инвестировал 300 миллионов евро, а его эффективная доля в "Роснефти" – 0,5%. QIA инвестировал 2,5 миллиарда евро, его эффективная доля неизвестна.

В начале прошлой недели агентство Рейтер сообщало, что в "Роснефти" может появиться новый акционер, но схему сделки не описывало. Рассматривается ли вариант полного выкупа доли одного из нынешних акционеров QHG Oil, неизвестно, собеседники газеты об этой возможности не говорят.

У участников сделки был план включить в схему создание совместного предприятия на Дальнем Востоке и передать в него часть розничного бизнеса "Роснефти", а также активы ННК, а China Energy может вложить в капитал СП деньги. Стоит ли этот план на повестке дня сейчас, источники не сообщают. Отмечается, что "Роснефть" рассматривает возможность продать долю в розничном бизнесе, но сохранить за собой контроль над ним. Соглашение с опцией приобрести долю в розничном бизнесе "Роснефть" подписала с China Energy в июле.

China Energy может выступить как стратегический инвестор, а активы ННК могут быть проданы потом самой "Роснефти". Если для сделки правильно оценить активы ННК, Худайнатов может вернуться в "Роснефть" акционером, ссылается газета на аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука.