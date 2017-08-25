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Экономика

Экс-глава "Роснефти" может стать ее миноритарием, сообщает газета

11:1025.08.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПавильон компании Роснефть. Архивное фотоПавильон компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Совместное предприятие China Energy и Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова, который до 2012 года был президентом "Роснефти", может войти в капитал QHG Oil Ventures, приватизировавшей 19,5% "Роснефти", пишет в пятницу газета "Ведомости".

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Издание ссылается на источники, близкие к нынешним владельцам QHG Oil и к покупателям, и на российского чиновника. О сделке может быть объявлено 3 сентября во время визита президента России Владимира Путина в Китай. Рассматривается вариант, что QHG Oil, в уставном капитале которой 100 акций, проведет допэмиссию, которую выкупит совместное предприятие ННК и China Energy. Какую долю в QHG Oil получит СП и каковы будут доли в самом СП, собеседники газеты не сообщили. По словам одного из них, ННК может войти в СП активами, а China Energy – деньгами.

Единственный актив QHG Oil (ранее — QHG Shares) – 19,5% "Роснефти". Отмечается, что покупку акций "Роснефти" QHG завершила 3 января 2017 года. Как сообщали "Роснефть" и Glencore, владеют QHG швейцарский трейдер Glencore и фонд Qatar Investment Authority (QIA) на паритетных началах. Трейдер инвестировал 300 миллионов евро, а его эффективная доля в "Роснефти" – 0,5%. QIA инвестировал 2,5 миллиарда евро, его эффективная доля неизвестна.

В начале прошлой недели агентство Рейтер сообщало, что в "Роснефти" может появиться новый акционер, но схему сделки не описывало. Рассматривается ли вариант полного выкупа доли одного из нынешних акционеров QHG Oil, неизвестно, собеседники газеты об этой возможности не говорят.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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У участников сделки был план включить в схему создание совместного предприятия на Дальнем Востоке и передать в него часть розничного бизнеса "Роснефти", а также активы ННК, а China Energy может вложить в капитал СП деньги. Стоит ли этот план на повестке дня сейчас, источники не сообщают. Отмечается, что "Роснефть" рассматривает возможность продать долю в розничном бизнесе, но сохранить за собой контроль над ним. Соглашение с опцией приобрести долю в розничном бизнесе "Роснефть" подписала с China Energy в июле.

China Energy может выступить как стратегический инвестор, а активы ННК могут быть проданы потом самой "Роснефти". Если для сделки правильно оценить активы ННК, Худайнатов может вернуться в "Роснефть" акционером, ссылается газета на аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука.

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© РИА Новости, Инфографика
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Экономика
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