Путин встретится на ВЭФ с президентом Южной Кореи

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и Южной Кореи Владимира Путина и Мун Чжэ Ина пройдет в начале сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Принципиальное значение имела встреча наши президентов "на полях" саммита "большой двадцатки" в Гамбурге 7 июля. Буквально через десять дней они снова встретятся во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума", — сказал Лавров на встрече со своей коллегой из Южной Кореи Кан Ген Хва.

По его словам, в Москве также заинтересованы в организации контактов с Сеулом по линии правительств, различных министерств и ведомств, в эффективной работе межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, "которая проведет свое очередное заседание 4 сентября во Владивостоке накануне очередного саммита".