Российское мясо и рыба могут скоро появиться в Японии, заявили в РОТОБО

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Япония заинтересована в импорте мяса и рыбных продуктов из России, в недалеком будущем они могут появиться в японских магазинах, рассказал в интервью РИА Новости глава представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Саито Даисукэ.

"Уже в недалеком будущем, думаю, российское мясо и рыбные продукты будут продаваться в японских магазинах", — сказал он в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы приятно удивлены, как сильно повышается качество российских продуктов питания и других товаров. Например, говядина "Мираторг" используется для питания на борту японской авиакомпании JAL на рейсах Москва-Токио", — добавил собеседник агентства.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. На форум приедут более 3,5 тысяч гостей из разных стран. В рамках форума планируется встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.