Представитель японского бизнеса рассказал, какие проекты подпишут на ВЭФ

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Японский бизнес планирует в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) подписать ряд соглашений в сфере медицины, АПК, грузоперевозок и финансов, рассказал в интервью РИА Новости глава представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Саито Даисукэ.

"Готовится несколько соглашений, которые планируется подписать в сентябре в рамках ВЭФ. Я не могу сказать что-то конкретное об этих документах, но спектр областей достаточно широкий – медицина, сельское хозяйство, грузоперевозки, финансы", — сказал он в преддверии форума, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

"Восточный экономический форум – это не главная цель, а одна из возможностей. Мы надеемся, что, воспользовавшись этим шансом, российско-японское бизнес-сообщество выявит новые возможности сотрудничества, которые в дальнейшем будут воплощены в разных формах", — подчеркнул Саито.

Он заметил, что для Японии Дальний Восток – наиболее близкая часть России. И к этой территории, так же, как и к Москве и Центральной России, у японских компаний есть высокий интерес. В центральной части России сосредоточено большое количество японских компаний — в основном это крупные производители автомобилей и бытовой электроники.

"Между тем, российский Дальний Восток, пусть рынок сбыта там и невелик, помимо базы энергоресурсов, древесины и рыбной продукции, играет роль площадки, на которой малые и средние предприятия России и Японии строят небольшой бизнес, использующий преимущество близости к Японии", — сказал Саито.

Сейчас там присутствуют проекты, рассчитанные на небольшой рынок, по импорту продуктов питания, туалетных принадлежностей и других повседневных товаров японского производства; по продаже автомобилей, по тепличному производству. "На Дальнем Востоке есть такие российско-японские экономические связи, которых нет в Центральной России, совсем "с другим лицом". И нельзя сказать, что какой-то из регионов более важен. Для Японии и Дальний Восток, и Центральная Россия являются ценными", — заключил собеседник агентства.