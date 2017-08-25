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Экономика

Японский политолог оценил перспективы сотрудничества с Россией на Курилах

09:1225.08.2017
(обновлено: 09:19 25.08.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКурильские острова. Архивное фотоКурильские острова. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТОКИО, 25 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии должно продолжать совместную экономическую деятельность с Россией на южных Курильских островах, которые в Стране восходящего солнца называют "северными территориями", несмотря на решение о создании здесь территории опережающего развития (ТОР), такое мнение РИА Новости высказал доктор наук, автор книг о России, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура.

Остров Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Эксперт: ТОР может повлиять на взаимодействие России и Японии на Курилах
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в среду решение о создании новой территории опережающего социально-экономического развития на Курилах. В Японии, которая считает эти острова своей территорией, само обсуждение подобного решения вызывало опасения, что проекты ведения совместной экономической деятельности на островах будут заторможены. В начале сентября должна состояться встреча лидеров России и Японии в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Как ожидается, на ней будут обсуждаться и вопросы ведения совместной экономической деятельности на четырех островах южных Курил.

"Думаю, это (вопрос о создании ТОР на Кунашире, Итурупе, Шикотане и Хабомаи — ред.) станет главной темой на встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ. Есть люди в Японии, которые отрицательно относятся к идее о совместной экономической деятельности Японии и России под российским законодательством, но я думаю, что премьер-министр Абэ отложит юридический вопрос в дальний ящик и будет продвигать экономическое сотрудничество. Но, правда, ему придется убедить МИД Японии, который держит знамя возврата островов", — считает эксперт.

Политолог считает, что со временем политическая составляющая российско-японских переговоров по островам будет вытесняться активно развивающимися проектами в рамках совместной экономической деятельности.

Участники поисковой экспедиции на острове Шумшу
© Фото : региональное отделение Поисковое движение России
Затерянные на Шумшу: как Курилы восстанавливают историческую справедливость
"Переговоров о принадлежности островов будет становиться все меньше, а переговоров о совместной экономической деятельности — больше. Популярность администрации Абэ падает, и он будет горячо стремиться к реализации экономического сотрудничества с Россией. Вместо крупных проектов экономического сотрудничества в таких городах, как Москва, темой станет развитие Курильских островов. Расширится программа безвизового обмена. Важно, чтобы японские бизнесмены знали в деталях о том, какое возможно экономическое сотрудничество", — убежден профессор Накамура.

Он полагает, что приоритеты этой деятельности сдвинутся в сторону небольших, но важных с точки зрения жизнедеятельности островов проектов, и в этих проектах Япония сможет предоставить свои технологические разработки.

"На первый план будут выходить не грандиозные проекты по разработке энергетической сферы или инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, но начнет развиваться экономическая деятельность вокруг разработки морских ресурсов в акватории Курил. Технологии заморозки, санитарно-гигиеническая сторона переработки морских ресурсов, технология переработки раковин от гребешков и рыбных костей — все это есть у Японии. Кроме того, торговля товарами повседневного спроса, которых не хватает, создание японских ресторанов или торговля детскими товарами", — заявил ученый.

Политолог считает, что "японское правительство должно продвигать с Россией совместную экономическую деятельность, несмотря на решение о создании на южных Курилах территории опережающего развития". Он убежден, что из-за сокращения присутствия на этих островах китайских и корейских компаний с прошлого года "премьеру (Дмитрию) Медведеву необходима совместная экономическая деятельность с Японией".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на торжественном собрании, посвященном Дню северных территорий в Токио. 7 февраля 2017 года
© REUTERS / Issei Kato
Чем Россия и Япония будут промышлять на Курилах
В Японии вопрос о создании ТОР на южных Курилах воспринимается с настороженностью, так как Токио, с одной стороны, закрепляет российский суверенитет над ними, который страна оспаривает, а, с другой, появление на этой территории компаний третьих стран может, с ее точки зрения, осложнить и без того непростое решение территориального спора с Россией.

Профессор Накамура занимает другую позицию.

"Пусть России принадлежит государственный суверенитет над северными территориями, а экономический суверенитет будет у Японии. Япония, продвигая экономическую деятельность с Россией, может управлять экономически. Северные территории не смогут обойтись без совместной экономической деятельности с Японией, и Япония и Россия заключат договор о совместном управлении. Моделью может стать международный договор по Шпицбергену", — считает политолог.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. При этом такая деятельность не должна нарушать юридических интересов обеих стран.

В феврале 2017 года японский МИД создал совет по совместной экономической деятельности и назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. В июне в свете договоренностей, достигнутых лидерами обеих стран на апрельской встрече в Москве, на южные Курильские острова была направлена совместная группа из правительственных чиновников и представителей бизнеса для изучения на месте перспектив совместной деятельности. В ходе этой поездки японская делегация осмотрела на островах 64 объекта, на которых возможно проведение совместной экономической деятельности.

Уроженцы южных Курил в редакции РИА Новости
© Sputnik / Екатерина Буланова
Ностальгия по островам: чего хотят рожденные на Курилах японцы
Токио считает, что совместная экономическая деятельность на южных Курилах станет шагом вперед для заключения мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — страна претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Подробнее о межгосударственных отношениях России и Японии читайте в справке РИА Новости >>

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