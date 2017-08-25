Японский политолог оценил перспективы сотрудничества с Россией на Курилах

ТОКИО, 25 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии должно продолжать совместную экономическую деятельность с Россией на южных Курильских островах, которые в Стране восходящего солнца называют "северными территориями", несмотря на решение о создании здесь территории опережающего развития (ТОР), такое мнение РИА Новости высказал доктор наук, автор книг о России, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в среду решение о создании новой территории опережающего социально-экономического развития на Курилах. В Японии, которая считает эти острова своей территорией, само обсуждение подобного решения вызывало опасения, что проекты ведения совместной экономической деятельности на островах будут заторможены. В начале сентября должна состояться встреча лидеров России и Японии в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Как ожидается, на ней будут обсуждаться и вопросы ведения совместной экономической деятельности на четырех островах южных Курил.

"Думаю, это (вопрос о создании ТОР на Кунашире, Итурупе, Шикотане и Хабомаи — ред.) станет главной темой на встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ. Есть люди в Японии, которые отрицательно относятся к идее о совместной экономической деятельности Японии и России под российским законодательством, но я думаю, что премьер-министр Абэ отложит юридический вопрос в дальний ящик и будет продвигать экономическое сотрудничество. Но, правда, ему придется убедить МИД Японии, который держит знамя возврата островов", — считает эксперт.

Политолог считает, что со временем политическая составляющая российско-японских переговоров по островам будет вытесняться активно развивающимися проектами в рамках совместной экономической деятельности.

"Переговоров о принадлежности островов будет становиться все меньше, а переговоров о совместной экономической деятельности — больше. Популярность администрации Абэ падает, и он будет горячо стремиться к реализации экономического сотрудничества с Россией. Вместо крупных проектов экономического сотрудничества в таких городах, как Москва, темой станет развитие Курильских островов. Расширится программа безвизового обмена. Важно, чтобы японские бизнесмены знали в деталях о том, какое возможно экономическое сотрудничество", — убежден профессор Накамура.

Он полагает, что приоритеты этой деятельности сдвинутся в сторону небольших, но важных с точки зрения жизнедеятельности островов проектов, и в этих проектах Япония сможет предоставить свои технологические разработки.

"На первый план будут выходить не грандиозные проекты по разработке энергетической сферы или инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, но начнет развиваться экономическая деятельность вокруг разработки морских ресурсов в акватории Курил. Технологии заморозки, санитарно-гигиеническая сторона переработки морских ресурсов, технология переработки раковин от гребешков и рыбных костей — все это есть у Японии. Кроме того, торговля товарами повседневного спроса, которых не хватает, создание японских ресторанов или торговля детскими товарами", — заявил ученый.

Политолог считает, что "японское правительство должно продвигать с Россией совместную экономическую деятельность, несмотря на решение о создании на южных Курилах территории опережающего развития". Он убежден, что из-за сокращения присутствия на этих островах китайских и корейских компаний с прошлого года "премьеру (Дмитрию) Медведеву необходима совместная экономическая деятельность с Японией".

В Японии вопрос о создании ТОР на южных Курилах воспринимается с настороженностью, так как Токио, с одной стороны, закрепляет российский суверенитет над ними, который страна оспаривает, а, с другой, появление на этой территории компаний третьих стран может, с ее точки зрения, осложнить и без того непростое решение территориального спора с Россией.

Профессор Накамура занимает другую позицию.

"Пусть России принадлежит государственный суверенитет над северными территориями, а экономический суверенитет будет у Японии. Япония, продвигая экономическую деятельность с Россией, может управлять экономически. Северные территории не смогут обойтись без совместной экономической деятельности с Японией, и Япония и Россия заключат договор о совместном управлении. Моделью может стать международный договор по Шпицбергену", — считает политолог.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. При этом такая деятельность не должна нарушать юридических интересов обеих стран.

В феврале 2017 года японский МИД создал совет по совместной экономической деятельности и назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. В июне в свете договоренностей, достигнутых лидерами обеих стран на апрельской встрече в Москве, на южные Курильские острова была направлена совместная группа из правительственных чиновников и представителей бизнеса для изучения на месте перспектив совместной деятельности. В ходе этой поездки японская делегация осмотрела на островах 64 объекта, на которых возможно проведение совместной экономической деятельности.

Токио считает, что совместная экономическая деятельность на южных Курилах станет шагом вперед для заключения мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — страна претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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