Японский политолог оценил перспективы сотрудничества с Россией на Курилах

ТОКИО, 25 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии должно продолжать совместную экономическую деятельность с Россией на южных Курильских островах, которые в Стране восходящего солнца называют "северными территориями", несмотря на решение о создании здесь территории опережающего развития (ТОР), такое мнение РИА Новости высказал доктор наук, автор книг о России, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура.
"Думаю, это (вопрос о создании ТОР на Кунашире, Итурупе, Шикотане и Хабомаи — ред.) станет главной темой на встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ. Есть люди в Японии, которые отрицательно относятся к идее о совместной экономической деятельности Японии и России под российским законодательством, но я думаю, что премьер-министр Абэ отложит юридический вопрос в дальний ящик и будет продвигать экономическое сотрудничество. Но, правда, ему придется убедить МИД Японии, который держит знамя возврата островов", — считает эксперт.
Политолог считает, что со временем политическая составляющая российско-японских переговоров по островам будет вытесняться активно развивающимися проектами в рамках совместной экономической деятельности.
Он полагает, что приоритеты этой деятельности сдвинутся в сторону небольших, но важных с точки зрения жизнедеятельности островов проектов, и в этих проектах Япония сможет предоставить свои технологические разработки.
"На первый план будут выходить не грандиозные проекты по разработке энергетической сферы или инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, но начнет развиваться экономическая деятельность вокруг разработки морских ресурсов в акватории Курил. Технологии заморозки, санитарно-гигиеническая сторона переработки морских ресурсов, технология переработки раковин от гребешков и рыбных костей — все это есть у Японии. Кроме того, торговля товарами повседневного спроса, которых не хватает, создание японских ресторанов или торговля детскими товарами", — заявил ученый.
Политолог считает, что "японское правительство должно продвигать с Россией совместную экономическую деятельность, несмотря на решение о создании на южных Курилах территории опережающего развития". Он убежден, что из-за сокращения присутствия на этих островах китайских и корейских компаний с прошлого года "премьеру (Дмитрию) Медведеву необходима совместная экономическая деятельность с Японией".
Профессор Накамура занимает другую позицию.
"Пусть России принадлежит государственный суверенитет над северными территориями, а экономический суверенитет будет у Японии. Япония, продвигая экономическую деятельность с Россией, может управлять экономически. Северные территории не смогут обойтись без совместной экономической деятельности с Японией, и Япония и Россия заключат договор о совместном управлении. Моделью может стать международный договор по Шпицбергену", — считает политолог.
Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. При этом такая деятельность не должна нарушать юридических интересов обеих стран.
В феврале 2017 года японский МИД создал совет по совместной экономической деятельности и назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. В июне в свете договоренностей, достигнутых лидерами обеих стран на апрельской встрече в Москве, на южные Курильские острова была направлена совместная группа из правительственных чиновников и представителей бизнеса для изучения на месте перспектив совместной деятельности. В ходе этой поездки японская делегация осмотрела на островах 64 объекта, на которых возможно проведение совместной экономической деятельности.
Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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