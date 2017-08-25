Лидеры Японии и Южной Кореи встретятся на полях ВЭФ во Владивостоке

ТОКИО, 25 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведут встречу на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в начале сентября, сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора двух лидеров в пятницу.

В телефонном разговоре Синдзо Абэ и Мун Чжэ Ин обсудили ситуацию на Корейском полуострове в связи с ракетной и ядерной программами КНДР. Абэ подчеркнул необходимость консолидации Японии, Южной Кореи и США в этом вопросе.

"Все три страны должны идти в ногу", — сказал Абэ.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран.

В июле КНДР провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, после чего Совет безопасности ООН ввел новые санкции против этой страны. Затем последовал обмен резкими заявлениями между КНДР и США, что привело к еще большей эскалации напряженности на полуострове. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США пообещал, что если КНДР "сделает что-то с Гуамом, то с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". Затем лидеры двух стран предпочли смягчить тональность своих заявлений.

В то же время в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian" (UFG), которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта. Это стало новым поводом для нарастания напряженности.