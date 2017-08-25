Лидеры Японии и Южной Кореи встретятся на полях ВЭФ во Владивостоке

ТОКИО, 25 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведут встречу на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в начале сентября, сообщило агентство Киодо.
В телефонном разговоре Синдзо Абэ и Мун Чжэ Ин обсудили ситуацию на Корейском полуострове в связи с ракетной и ядерной программами КНДР. Абэ подчеркнул необходимость консолидации Японии, Южной Кореи и США в этом вопросе.
"Все три страны должны идти в ногу", — сказал Абэ.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран.
В то же время в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian" (UFG), которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта. Это стало новым поводом для нарастания напряженности.