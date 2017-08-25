СМИ: Центробанк может стать собственником "ФК Открытие"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. "ФК Открытие" может перейти фонду консолидации банковского сектора, созданному ЦБ для санации банков, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на несколько источников.

Как пишет издание, о таком сценарии для "ФК Открытие" рассказали четыре госбанкира, источник, близкий к ЦБ, и еще два информированных собеседника. Два других источника газеты называют вероятность такого сценария очень высокой, но отмечают, что решение еще не принято.

"Основной акционер "ФК Открытие" Вадим Беляев это опровергает: переговоров о передаче банка фонду консолидации ЦБ нет, заявил он… Представитель ЦБ не комментирует действующие банки и готов ли фонд начать работу", — пишет издание.

"Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (АКРА) ранее 21 августа поставило кредитный рейтинг банка "Открытие" на пересмотр с негативным прогнозом. Это отражает мнение АКРА о возможном существенном ухудшении ликвидной позиции банка в связи с существенным оттоком клиентских ресурсов в июне-июле 2017 года, а также усиливающейся зависимости банка от операций рефинансирования Банка России.

АКРА отмечает, что в июне-июле банк "Открытие" столкнулся с оттоком клиентских средств на 433 миллиарда рублей, привлек межбанковских ресурсов на 303 миллиарда рублей, что привело к снижению объема обязательств на 17%. Банк был вынужден прибегнуть к привлечению средств от ЦБ по операциям РЕПО и по данным на 1 августа объем привлечения средств от ЦБ составил 338 миллиардов рублей, или 17% совокупных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности банка снизился с 28% на 1 июня до 21% на 1 августа.

Ранее агентство в июле присвоило банку "ФК Открытие" рейтинг "BBB-" по национальной шкале со стабильным прогнозом. АКРА отмечало "адекватную достаточность" капитала банка "Открытие", при этом обратив внимание на слабую способность кредитной организации генерировать свой капитал.

Банк России предоставил банку "ФК Открытие" беззалоговый кредит, сообщила 21 августа газета "Ведомости". Получить подтверждения регулятора и банка РИА Новости не удалось. Банк "Открытие" на 1 июля по данным "РИА-Рейтинг" занимал 6-ое место в списке крупнейших росссийских банков с активами в 2,68 триллиона рублей.