Совет директоров "Русала" утвердил дивиденды за первое полугодие

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Совет директоров ОК "Русал" утвердил по итогам I полугодия 2017 года промежуточные дивиденды в размере 0,0197 доллара, говорится в сообщении компании.

"В связи с положительными финансовыми результатами первого полугодия и перспективным прогнозом по алюминию до конца года совет директоров компании утвердил промежуточные дивиденды в размере 0,0197 доллара США на одну акцию к выплате в октябре 2017 года при условии соблюдения применимых ограничений по кредитным соглашениям и применимых требований законодательства", — говорится в сообщении.

В минувшем году "Русал" выплатил промежуточные дивиденды в размере 0,01645 доллара.

Крупнейшим акционером "Русала" является En+ Олега Дерипаски (48,13%). В середине августа стало известно, что группа "Онэксим" Михаила Прохорова продает 7% акций "Русала" структуре, аффилированной с Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, за 503,9 миллиона долларов. В результате сделки Sual и аффилированная с ним Zonoville Investments Limited суммарно будут контролировать 22,8% акций. Доля "Онэксима" после продажи сократится до 6,7%.

Кроме того, принадлежащая швейцарскому трейдеру Glencore компания Amokenga Holdings владеет 8,75% акций "Русала", менеджмент компании — 0,25%.