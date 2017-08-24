Дворкович: Сбербанку и "Транснефти" целесообразно было бы пойти на мировую

РЯЗАНЬ, 24 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что Сбербанку и "Транснефти", которые судятся из-за сделки с деривативами, с точки зрения их будущего сотрудничества было бы целесообразно заключить мировое соглашение.

"Это вопрос воли двух сторон, но мне кажется, это (мировое соглашение – ред.) было бы правильно", — сказал журналистам вице-премьер, курирующий в правительстве ТЭК.

"Я имею в виду, с точки зрения будущего партнерства, а не с точки зрения урегулирования", — пояснил он.

Девятый арбитражный апелляционный суд в среду поддержал Сбербанк в споре с "Транснефтью", отменив решение арбитража Москвы, по которому банк должен был вернуть нефтетранспортной компании около 66,5 миллиарда рублей по сделке с производными финансовыми инструментами, заключенной в 2014 году. Однако это не конец разбирательства. "Транснефть" намерена подать кассационную жалобу.

Судьба возможного мирового соглашения при этом остается неясной. Во вторник, накануне суда, стало известно, что "Транснефть" получила предложение Сбербанка заключить такое соглашение. Представитель "Транснефти" в суде отмечал, что проработать этот вопрос поручил Дворкович, и вопрос урегулирования спора находится на контроле правительства России.

Зампред правления Сбербанка Белла Златкис, однако, заявила в среду, что проект мирового соглашения был направлен "Транснефти" еще в начале июля, но ответа Сбербанк не получил, и сейчас эта тема не обсуждается.