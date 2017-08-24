Дворкович: Сбербанку и "Транснефти" целесообразно было бы пойти на мировую

РЯЗАНЬ, 24 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что Сбербанку и "Транснефти", которые судятся из-за сделки с деривативами, с точки зрения их будущего сотрудничества было бы целесообразно заключить мировое соглашение.
"Это вопрос воли двух сторон, но мне кажется, это (мировое соглашение – ред.) было бы правильно", — сказал журналистам вице-премьер, курирующий в правительстве ТЭК.
"Я имею в виду, с точки зрения будущего партнерства, а не с точки зрения урегулирования", — пояснил он.
Девятый арбитражный апелляционный суд в среду поддержал Сбербанк в споре с "Транснефтью", отменив решение арбитража Москвы, по которому банк должен был вернуть нефтетранспортной компании около 66,5 миллиарда рублей по сделке с производными финансовыми инструментами, заключенной в 2014 году. Однако это не конец разбирательства. "Транснефть" намерена подать кассационную жалобу.
Зампред правления Сбербанка Белла Златкис, однако, заявила в среду, что проект мирового соглашения был направлен "Транснефти" еще в начале июля, но ответа Сбербанк не получил, и сейчас эта тема не обсуждается.