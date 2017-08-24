Кабмин утвердил правила размещения средств федерального бюджета на счетах

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств бюджета на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для таких операций, соответствующее постановление от 19 августа N986 размещено на сайте кабинета министров в четверг.

Данные правила подготовлены Минфином в целях создания нового механизма по управлению остатками средств на едином счёте федерального бюджета. "Это позволит повысить эффективность управления остатками средств на едином счёте федерального бюджета, снизить волатильность остатков средств на этом счёте и увеличить объём доходов, поступающих в федеральный бюджет", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Согласно новым правилам, банковские счета будут открываться с условием начисления и уплаты процентов на остаток средств на счете, а также без установления ограничений на пополнение счета и на возврат средств. Информацию о результатах размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях Федеральное казначейство будет размещать на своем сайте.

Остатки средств бюджета можно будет размещать в банках с универсальной лицензией, капиталом в размере не менее 250 миллиардов рублей. При этом кредитная организация должна быть либо под прямым или косвенным контролем Банка России или РФ, либо одновременно иметь кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале агентств АКРА не ниже "A+(RU)" и "Эксперт РА" не ниже уровня "ruA+".

При этом банк должен быть участником системы обязательного страхования вкладов физлиц и не иметь просроченной задолженности перед Казначейством по банковским депозитам и договорам РЕПО.