Опубликован предварительный список участников ВЭФ-2017 во Владивостоке

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Опубликована первая редакция расширенной деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ) с предварительным списком участников.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. Ожидается, что ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а гостями форума станут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Деловая программа форума опубликована по состоянию на 24 августа и не является окончательной. Ранее была известна только ее структура с заявленными для обсуждения темами.

Форум откроют приветственные слова полпреда президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьера Юрия Трутнева, главы МИД Индии Сушмы Свараджа и члена политбюро Вьетнама Нгуена Ван Бина.

В обсуждении тем форума планируют принять участие помощник президента РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры РФ Ольга Голодец и Александр Хлопонин, министр энергетики Александр Новак, глава Минсельхоза Александр Ткачев, министр природных ресурсов Сергей Донской, шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФТС Владимир Булавин, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава Ростуризма Олег Сафонов.

Среди представителей отечественных компаний и банков принять участие в сессиях форума планируют президент РЖД Олег Белозеров, глава ВТБ Андрей Костин, глава ВЭБа Сергей Горьков, главы "Газпрома" и "Газпром нефти" Алексей Миллер и Александр Дюков, глава "Русала" Олег Дерипаска, глава "Сибура" Дмитрий Конов, глава группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, глава "Россетей" Олег Бударгин, гендиректор "Почты России" Николай Подгузов, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и другие.

В числе иностранных гостей — государственный министр промышленности и торговли Индии Нирмал Ситхараман, глава японской Mitsui Масами Иидзима и главный исполнительный директор банка JBIC Тадаси Маэда.