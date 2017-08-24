Нефть дешевеет на данных о сокращении запасов сырья в США

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем опускаются в рамках коррекции после роста в среду на данных минэнерго США о снижении запасов сырья за неделю; при этом снижению цен способствует удорожание доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.33 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,23% — до 52,45 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,43% — до 48,20 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 93,22 пункта.

После выхода статистики по запасам США в среду нефть дорожала более чем на 1%. По данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 18 августа, снизились на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 463,2 миллиона баррелей. Показатель практически совпал с прогнозом аналитиков, которые ожидали снижения запасов на 0,74%, или на 3,45 миллиона баррелей, до 463,05 миллиона баррелей.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,5 миллиона баррелей, составив 56,5 миллиона баррелей. Запасы бензина в США снизились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 229,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения показателя лишь на 0,643 миллиона баррелей.

Удорожание американской валюты также поддерживает снижение нефтяных цен. Такая динамика связана с ожиданиями выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен в пятницу на экономическом форуме в Джексон-Хоуле. Укрепление доллара негативно отражается на стоимости сырьевых товаров, в частности, нефти, делая ее дороже для держателей других валют.