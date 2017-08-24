В Черкесске прошел Первый инвестиционный форум Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 24 авг — РИА Новости. Первый инвестиционный форум Карачаево-Черкесии и Бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ" прошли в Черкесске в четверг, сообщает пресс-служба главы республики.

В рамках форума состоялись круглые столы на такие темы как "Контрольно-надзорная деятельность и его влияние на бизнес", "Развития механизмов государственно-частного партнерства", "Легкая промышленность: возможности и перспективы", "Теневой сектор — проблемы, пути выхода". Участниками форума и Бизнес-сессии стали 200 человек — руководители регионального бизнеса, представители исполнительной власти субъектов СКФО, муниципалитетов и органов исполнительной власти, депутаты, руководители федеральных структур и институтов развития.

С посланием об инвестиционном климате и инвестиционной политике Карачаево-Черкесии выступил глава региона Рашид Темрезов.

"Открытый и свободный формат общения власти и бизнеса способствует предпринимательской активности в республике, помогает определить приоритеты инвестиционной политики. Ведь одним из важнейших условий развития является поддержка действующих и строительство новых производств, создание новых рабочих мест для жителей республики", — сказал Темрезов.

Форум и Бизнес-сессия состоялись при поддержке Минкавказа, правительства КЧР в партнерстве с АО "Корпорации развития Северного Кавказа", АО "Курорты Северного Кавказа" и Фондом "Посети Кавказ".

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