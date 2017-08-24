Темрезов: в КЧР будет создан первый в республике технопарк

ЧЕРКЕССК, 24 авг — РИА Новости. Первый в Карачаево-Черкесии технопарк будет создан в Ногайском районе, сообщил глава республики Рашид Темрезов на Первом инвестиционном форуме КЧР.

"Предлагаю всем представителям бизнеса, которые сегодня присутствуют здесь, изучить возможности технопарка и войти в него в качестве резидентов", — цитирует главу республики его пресс-служба.

Темрезов сообщил, что в настоящее время готовится нормативная база, оформление участка под технопарк на территории Ногайского района, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Для реализации проекта будет создана управляющая компания, которая будет работать с резидентами технопарка и решать технические вопросы.

Планируется, что производственную площадку парка займут одна или несколько промышленных компаний, а затем в процесс будут вовлечены предприятия малого и среднего бизнеса, которые будут обеспечивать сопутствующую инфраструктуру функционирования технопарка, добавили в пресс-службе.

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