Президент Армении надеется на рост показателей товарооборота с Туркменией

ЕРЕВАН, 24 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Президент Армении Серж Саргсян по итогам завершившихся в четверг в Ереване переговоров с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым выразил надежду на увеличение товарооборота между двумя странами.

По данным Национальной статистической службы Армении, в 2016 году был зарегистрирован спад торгового оборота с Туркменистаном – около 12 миллионов долларов вместо 17,7 миллиона долларов в 2015 году.

"На встрече мы уделили особое внимание перспективам развития торгово-экономического сотрудничества. К сожалению, неблагоприятная ситуация на глобальных рынках отразилась также и на нашем товарообороте. В этом контексте мы обсудили возможные пути стимулирования двустороннего экономического сотрудничества, выхода на новые горизонты взаимодействия. Надеемся, что реализация достигнутых сегодня договоренностей позволит исправить ситуацию", — приводит слова Саргсяна его пресс-служба.

По словам президента Армении, экономическое сотрудничество нужно обогатить совместными проектами и кооперацией с акцентом на инновации и высокие технологии. "В контексте развития экономики, туризма и человеческих контактов мы обсудили возможность открытия прямого авиарейса между столицами двух стран. Мы готовы предоставить нашим туркменским друзьям целостный пакет преференций, предусмотренных политикой "открытого неба", — заявил Саргсян.

Он добавил, что на встрече были затронуты также традиционные сферы сотрудничества, в том числе энергетика. "Мы договорились и в дальнейшем развивать взаимодействие в этой сфере. Открываются определенные перспективы в сельском хозяйстве. Мы надеемся, что наши туркменские партнеры примут участие в создаваемой в Армении зоне свободной торговли (на границе с Ираном)", — подчеркнул президент. Саргсян также назвал Туркмению надежным партнером Армении.

Как отметил Бердымухамедов в ходе встречи, за четверть века установления дипотношений между двумя странами сделано многое для развития политических, торгово-экономических, культурных, гуманитарных связей. "В торгово-экономической сфере у Туркменистана есть большой потенциал, такой же потенциал есть и у вас. Думаю, что мы можем использовать его в различных направлениях. Конечно, это в первую очередь касается сфер торговли, энергетики, сельского хозяйства, текстильной промышленности, здравоохранения", — подчеркнул Бердымухамедов, добавив, что основным координатором в отношениях между странами должна быть двусторонняя межправкомиссия.