В Липецкой области 11 компаниям компенсируют часть затрат на лизинг

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Одиннадцать промышленных, транспортных и сервисных предприятий Липецкой области получат в 2017 году государственную поддержку в виде компенсаций части лизинговых платежей за оборудование на общую сумму 7 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Предпринимателям будет компенсирован авансовый платеж за приобретенное в лизинг оборудование в размере до двух миллионов рублей. Всего на реализацию этого вида поддержки из областного бюджета выделено 7 миллионов рублей. Более половины проектов будут реализованы в сфере обрабатывающих производств, два — в сфере пассажирских перевозок, два — в области перевозки грузов неспециализированными автотранспортными средствами, еще один проект касается ремонта и обслуживания автомобилей", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что компенсация первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) действует в регионе уже семь лет с целью поддержки новых и развития уже действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, создания рабочих мест и роста налоговых поступлений. За это время на поддержку 196 проектов предпринимателей из областного и федерального бюджетов выделено более 159 миллионов рублей. "Нужен постоянный контакт с предпринимателями и постоянное совершенствование мер для улучшения делового климата", — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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