Юрист: суд подтвердит законность перепродажи турбин Siemens для Крыма

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Сделка, в результате которой ООО "ВО "Технопромэкспорт" приобрело у ОАО "ВО "Технопромэкспорт" изготовленные совместным предприятием Siemens и "Силовых машин" турбины и предположительно поставило их в Крым, скорее всего, будет признана законной российским судом, заявил РИА Новости адвокат Всеволод Сазонов.
"Надо смотреть первоначальный договор купли-продажи, чтобы понять, была ли возможна вторичная продажа. Но полагаю, что новый собственник не имеет никаких обязательств перед Siemens и в иске будет отказано", — сказал Сазонов.
По его словам, российский суд, скорее всего, не обратит внимания на аффилированность ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, если она есть. "По общему правилу, суд на это внимание не обратит, это два разных лица, и у второго лица нет контракта с Siemens и, соответственно, нет обязательств перед немецкой компанией", — отметил Сазонов.
В то же время эксперт оговорился, что для более точного суждения необходимо видеть условия контракта между производителем турбин, в данном случае — ООО "Сименс технологии газовых турбин" (на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), и первым покупателем — ОАО ТПЭ. "Теоретически Siemens мог предусмотреть в контракте запрет на перепродажу или какое-то иное использование продукции", — сказал адвокат.
"Технопромэкспорт" строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.