Юрист: суд подтвердит законность перепродажи турбин Siemens для Крыма

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Сделка, в результате которой ООО "ВО "Технопромэкспорт" приобрело у ОАО "ВО "Технопромэкспорт" изготовленные совместным предприятием Siemens и "Силовых машин" турбины и предположительно поставило их в Крым, скорее всего, будет признана законной российским судом, заявил РИА Новости адвокат Всеволод Сазонов.

Немецкая компания Siemens в июле обратилась в арбитражный суд Москвы с иском, в котором требует признать недействительной сделку по продаже ОАО ТПЭ четырех газовых турбин ООО ТПЭ (обе компании зарегистрированы по одному адресу). Суд назначил предварительные слушания по иску на 18 сентября. Одновременно суд отказался принять обеспечительные меры в виде ареста турбин и запрета ООО ТПЭ, ведущей строительством двух ТЭС в Крыму, на их монтаж.

"Надо смотреть первоначальный договор купли-продажи, чтобы понять, была ли возможна вторичная продажа. Но полагаю, что новый собственник не имеет никаких обязательств перед Siemens и в иске будет отказано", — сказал Сазонов.

По его словам, российский суд, скорее всего, не обратит внимания на аффилированность ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, если она есть. "По общему правилу, суд на это внимание не обратит, это два разных лица, и у второго лица нет контракта с Siemens и, соответственно, нет обязательств перед немецкой компанией", — отметил Сазонов.

В то же время эксперт оговорился, что для более точного суждения необходимо видеть условия контракта между производителем турбин, в данном случае — ООО "Сименс технологии газовых турбин" (на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), и первым покупателем — ОАО ТПЭ. "Теоретически Siemens мог предусмотреть в контракте запрет на перепродажу или какое-то иное использование продукции", — сказал адвокат.

"Технопромэкспорт" строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.