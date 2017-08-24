На развитие угольной промышленности направят 90 млрд рублей, заявил Путин

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Девяносто миллиардов рублей будут вложены в развитие угольной промышленности в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив значительный вклад в развитие отрасли губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Путин в банкетном зале Государственного Кремлевского дворца в четверг поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера, отметив особое уважение к нелегкому горняцкому труду.
Путин сообщил, что в прошлом году в развитие отрасли были вложены более 73 миллиардов рублей.
"В планах этого года — уже 90 миллиардов. Средства инвесторов идут на модернизацию предприятий, на внедрение современных экологических технологий, на создание условий для безопасного, уверенного труда шахтеров, для решения социальных проблем, а также на привлечение солидных заказов в таких сферах, как машиностроение, строительство, транспорт", — подчеркнул российский лидер.
Президент РФ заявил, что угольная отрасль дает развитие всему восточному полигону, а создание крупных портовых мощностей позволит совершить настоящий прорыв на мировой угольный рынок.
Успехи отрасли, как отметил Путин, влияют как укрепление энергетической безопасности и суверенитета России.
Путин отметил, что, по всем прогнозам, еще многие десятилетия уголь будет оставаться в тройке базовых источников энергии, и Россия, обладающая колоссальными запасами угля, будет прочно удерживать здесь позиции лидера. Он добавил, что российские горняки мужественны и порядочны, поблагодарил их за труд и пожелал здоровья, благополучия и горняцкой удачи.