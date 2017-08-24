На развитие угольной промышленности направят 90 млрд рублей, заявил Путин

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Девяносто миллиардов рублей будут вложены в развитие угольной промышленности в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив значительный вклад в развитие отрасли губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Путин в банкетном зале Государственного Кремлевского дворца в четверг поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера, отметив особое уважение к нелегкому горняцкому труду.

"Огромные по объему и разнообразию запасы природных ископаемых, которыми обладает наша страна, исторически определили ее место как ведущей горнодобывающей страны мира, и одним из великих даров российской земли по праву считается уголь", — сказал Путин, отметив, что запасов этого ископаемого в России хватит более чем на 500 лет.

Путин сообщил, что в прошлом году в развитие отрасли были вложены более 73 миллиардов рублей.

"В планах этого года — уже 90 миллиардов. Средства инвесторов идут на модернизацию предприятий, на внедрение современных экологических технологий, на создание условий для безопасного, уверенного труда шахтеров, для решения социальных проблем, а также на привлечение солидных заказов в таких сферах, как машиностроение, строительство, транспорт", — подчеркнул российский лидер.

Президент РФ заявил, что угольная отрасль дает развитие всему восточному полигону, а создание крупных портовых мощностей позволит совершить настоящий прорыв на мировой угольный рынок.

Успехи отрасли, как отметил Путин, влияют как укрепление энергетической безопасности и суверенитета России.

"Все эти достижения, результат напряженной, ответственной, если не сказать героической работы, тысяч шахтеров, инженеров, технологов, управленческого персонала компаний, результат поддержки правительством регионов, где идет основная добыча угля. И, безусловно, особо хочу отметить особую роль, заслуги Амана Гумировича Тулеева, его огромный личный вклад в развитие угольной отрасли", — добавил Путин. Зал встретил эти слова аплодисментами.

Путин отметил, что, по всем прогнозам, еще многие десятилетия уголь будет оставаться в тройке базовых источников энергии, и Россия, обладающая колоссальными запасами угля, будет прочно удерживать здесь позиции лидера. Он добавил, что российские горняки мужественны и порядочны, поблагодарил их за труд и пожелал здоровья, благополучия и горняцкой удачи.