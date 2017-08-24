Сбербанк изучит возможность снизить ставки по ипотеке для своих клиентов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сбербанк готов рассматривать возможность снижения ставок для своих ипотечных заемщиков, решения по их обращениям принимаются индивидуально, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Сбербанк с 10 августа снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке, диапазон изменения составил 0,6-2 процентного пункта. Кроме того, банк снизил минимальный размер первоначального взноса по продукту "Приобретение готового жилья" на 5 процентных пунктов. Так, новые ипотечные ставки Сбербанка на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке 8,9-10%. Первоначальный взнос на продукт "Приобретение готового жилья" теперь составляет 15%.

Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что снизил ставки по продукту "Рефинансирование под залог недвижимости" на 1,4-1,65 процентного пункта, до 9,5-10% для клиентов сторонних банков.

"Сбербанк рассматривает обращения своих ипотечных заемщиков о снижении процентных ставок по действующим жилищным кредитам. Решения о снижении ставки и уровне ее снижения принимаются индивидуально", — сказали в Сбербанке.

Как пояснили в кредитной организации, на принятие положительного решения влияет, в первую очередь, текущее значение процентной ставки по кредиту, который был получен в период роста ипотечных ставок и значительно выше действующих предложений на рынке.

Ранее Банк России сообщал, что ставки по ипотеке в стране сейчас рекордно низки: в июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам составила 11,11%. АИЖК ожидает, что к концу года средняя ставка по ипотеке в России упадет ниже 10%. Своего пика ставки по кредитам достигли после финансового кризиса в конце 2014 года, когда ЦБ резко повысил ключевую ставку до 17% годовых. В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 9%.