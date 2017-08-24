Минпромторг планирует ввести маркировку кожаной обуви в 2018 году

РЯЗАНЬ, 24 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ планирует в 2018 году ввести маркировку кожаной обуви, в 2019 году — верхней одежды и еще некоторых видов продукции легкой промышленности, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

"Мы создаем систему сквозной прослеживаемости на пути следования легкой промышленности в периметре ЕАЭС. Основным инструментом для этого является маркировка легальных товаров контрольными знаками", — сказал Мантуров, выступая на совещании по развитию легкой промышленности.

Он напомнил, что в прошлом году в РФ была введена маркировка меховых изделий. Результаты превзошли ожидания Минпромторга: оборот меховых изделий увеличился в 12 раз в 2016 году в физическом значении, а в стоимостном — в шесть раз, до 55 миллиардов рублей.

"Аналогичный механизм маркировки в 2018 году мы планируем распространить на кожаную обувь, с 2019 года — внедрить маркировку верхней одежды, курток, блузок, сорочек, костюмов, постельного и столового белья", — рассказал министр.

Мантуров отметил, что министерство ведет активную работу по совершенствованию нормативной базы для снижения доли нелегальной продукции на рынке. "Очередной пакет документов мы планируем внести в Госдуму в части упрощения порядка изъятия товаров легкой промышленности из незаконного оборота и последующего их уничтожения…", — сообщил он.