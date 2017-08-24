Мантуров: нужно сохранить поддержку легкой промышленности на прежнем уровне

РЯЗАНЬ, 24 авг — РИА Новости. Минпромторг предлагает сохранить государственную поддержку легкой промышленности в бюджете РФ на 2018-2020 годы на текущем уровне, около 3 миллиардов рублей ежегодно, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

"Чтобы не тормозить наметившиеся в отрасли позитивные процессы, мы считаем необходимым сохранить господдержку как минимум в сегодняшних объемах — у нас примерно это около 3 миллиардов рублей", — сказал Мантуров, выступая на совещании по развитию легкой промышленности.

Он выразил надежду на то, что при работе над бюджетом на следующую трехлетку эти предложения будут поддержаны.

"Это позволит предприятиям более четко планировать свою работу, формировать инвестиционную политику и продвигать новые направления", — добавил министр.