Фестиваль "Большая перемена" в ЦДМ посетили уже около миллиона человек

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Около миллиона человек уже посетили школьный фестиваль-ярмарку "Большая перемена", который открылся в июле в Центральном детском магазине на Лубянке, сообщает пресс-служба собственника ЦДМ — компании "Галс-Девелопмент".

"Фестиваль "Большая перемена" проходит на всех этажах ЦДМ на Лубянке. На цокольном этаже посетителей ждет настоящая спортивная игровая площадка, на втором, третьем и четвертом этажах проводятся обучающие мастер-классы и лекции по психологии, а в главном атриуме работает школьная ярмарка", — сказал старший вице-президент "Галс-Девелопмент" Леонид Капров, его слова приводятся в сообщении.

На ярмарке в ЦДМ представлены разнообразные товары к новому учебному году: школьная форма, рюкзаки и кроссовки от популярных брендов, школьные принадлежности, книги, товары для творчества. Специально к началу нового учебного года ЦДМ в сотрудничестве с одним из российских детских брендов выпустил эксклюзивную коллекцию одежды для девочек и мальчиков от 8 до 16 лет — футболки, свитшоты, дождевики и рюкзаки.

Анимационная программа фестиваля "Большая перемена" состоит из образовательных и игровых активностей, а также серии мастер-классов на базе лектория ЦДМ на Лубянке "Образовариум" — это интерактивные уроки русского языка, музыки, географии и химии, занятия в школе творческих профессий, где дети могут освоить навыки промышленного дизайна, иллюстрации и скульптуры, архитектуры и урбанистики.