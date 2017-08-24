Фестиваль "Большая перемена" в ЦДМ посетили уже около миллиона человек

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Около миллиона человек уже посетили школьный фестиваль-ярмарку "Большая перемена", который открылся в июле в Центральном детском магазине на Лубянке, сообщает пресс-служба собственника ЦДМ — компании "Галс-Девелопмент".
"Фестиваль "Большая перемена" проходит на всех этажах ЦДМ на Лубянке. На цокольном этаже посетителей ждет настоящая спортивная игровая площадка, на втором, третьем и четвертом этажах проводятся обучающие мастер-классы и лекции по психологии, а в главном атриуме работает школьная ярмарка", — сказал старший вице-президент "Галс-Девелопмент" Леонид Капров, его слова приводятся в сообщении.
Анимационная программа фестиваля "Большая перемена" состоит из образовательных и игровых активностей, а также серии мастер-классов на базе лектория ЦДМ на Лубянке "Образовариум" — это интерактивные уроки русского языка, музыки, географии и химии, занятия в школе творческих профессий, где дети могут освоить навыки промышленного дизайна, иллюстрации и скульптуры, архитектуры и урбанистики.