В Дагестане рост темпов производства сельхозпродукции составил 3,3%

МАХАЧКАЛА, 24 авг — РИА Новости. Рост темпов производства продукции сельского хозяйства за семь месяцев текущего года в Дагестане составил 3,3%, тогда как этот же показатель в целом по стране составляет 0,2%, сообщил РИА Новости представитель регионального Минсельхоза.

"По итогам семи месяцев текущего года рост темпов производства продукции сельского хозяйства в Дагестане составил 3,3%. Для сравнения, в целом по стране этот показатель равен 0,2%", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что подобных показателей удалось достичь в связи с тем, что в республике реализуется мероприятия по импортозамещению продукции в агропромышленном комплексе.

"В рамках реализации программы импортозамещения в Дагестане проведена большая работа по вводу в строй и модернизации ряда производств. Главной целью является обеспечение продовольственной безопасности и насыщение регионального рынка качественной продукцией местного производства", — сказал собеседник.

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