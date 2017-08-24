В Дагестане рост темпов производства сельхозпродукции составил 3,3%

МАХАЧКАЛА, 24 авг — РИА Новости. Рост темпов производства продукции сельского хозяйства за семь месяцев текущего года в Дагестане составил 3,3%, тогда как этот же показатель в целом по стране составляет 0,2%, сообщил РИА Новости представитель регионального Минсельхоза.
"По итогам семи месяцев текущего года рост темпов производства продукции сельского хозяйства в Дагестане составил 3,3%. Для сравнения, в целом по стране этот показатель равен 0,2%", — рассказал собеседник агентства.
"В рамках реализации программы импортозамещения в Дагестане проведена большая работа по вводу в строй и модернизации ряда производств. Главной целью является обеспечение продовольственной безопасности и насыщение регионального рынка качественной продукцией местного производства", — сказал собеседник.