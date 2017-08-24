РФПИ и ближневосточные фонды закрыли сделку по созданию онкоцентров

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно Mubadala Development Company и другими ведущими ближневосточными фондами закрыли сделку по инвестированию в создание онкологических центров в подмосковных Подольске и Балашихе, сообщает российский фонд.

Проект реализуется по договору концессии, заключенному между правительством Московской области и специально созданными проектными компаниями. Стороны планируют завершить строительство центров и сдать объекты в эксплуатацию в ближайшее время.

Ожидается, что после запуска и выхода на проектную мощность в центрах будет ежегодно проводиться порядка 25 тысяч диагностических исследований и около 5 тысяч операций по лечению онкологических заболеваний.

Проект предполагает использование новейшего медицинского оборудования, которое позволит усилить компетенции медицинского персонала и создать предпосылки для повышения качества предоставления медицинских услуг в Московской области, в том числе в рамках программы ОМС.

"Участие в проекте консорциума высококлассных ближневосточных инвесторов подтверждает, что качественное структурирование проектов делает привлекательными инвестиции в такие социально-значимые сферы, как медицина", — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.