Южнокорейский банк предоставит Ирану кредит, сообщает агентство

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Глава центрального банка Ирана Валиулла Сейф сообщил о предстоящем подписании контракта с Южной Кореей, предполагающего выдачу Тегерану кредита в размере восьми миллиардов евро, передает в четверг агентство Mehr.
По словам Сейфа, такие долгосрочные финансовые контракты важны не только для реализации проектов и создания рабочих мест. Они "демонстрируют готовность устанавливать долгосрочные банковские отношения и являются признаком высокого доверия к финансовым системам двух стран", объяснил он.