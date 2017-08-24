Робот проинформирует москвичей об изменениях тарифов на услуги ЖКХ

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Робот начал принимать обращения горожан в единой справочной службе правительства Москвы с июня этого года. Прежде он рассказывал о графике отключения воды и давал справки по работе центров "Мои документы", сообщает сайт mos.ru.

Получить информацию от виртуального помощника можно, если позвонить в единую справочную службу правительства Москвы. В ответ на просьбу робот предоставит справочную информацию о том, когда и какие тарифы изменились. При необходимости он переключит звонок на свободного сотрудника центра. Такая схема позволяет исключить оператора контакт-центра как дополнительное звено и сократить время ожидания абонента на линии в два раза.

"Программа задаст несколько уточняющих вопросов. Абоненту нужно ответить, в каком округе он проживает и готов ли произнести код плательщика. Если звонок поступил в нерабочее время, до 08:00 или после 20:00, программа попросит перезвонить в рабочие часы центров госуслуг. Продолжительность беседы с виртуальным оператором составит три — пять минут", — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

В настоящий момент робот принимает и обрабатывает до семи процентов всех обращений горожан — это более 30 тысяч звонков в месяц. Он распознает человеческую речь (не только слова, но и предложения) и способен перевести абонента на сотрудника центра госуслуг, обсуживающего определенный округ Москвы.

В будущем функциональные возможности робота планируют расширить. Он будет отвечать на вопросы о готовности документов, оформленных в центре госуслуг, а также на большой объем вопросов справочного характера. График работы робота-консультанта — круглосуточно и без выходных.