Страховщика общественного транспорта Москвы выберут на открытом конкурсе

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В столице выберут компанию, которая застрахует общественный городской транспорт, сообщает mos.ru. Страховщика, который оформит полисы ОСАГО для московских автобусов, троллейбусов, трамваев (всего 10 248 транспортных средств), определят по итогам конкурса.

Открытый конкурс впервые проведут в рамках федерального закона № 44-ФЗ, сообщил начальник отдела размещения заказа службы материально-технического обеспечения ГУП "Мосгортранс " Сергей Горшенин.

"Ранее по закону № 223-ФЗ попытки проведения конкурентных процедур на обязательное страхование автогражданской ответственности оканчивались неудачно по причине того, что страховые компании не приходили на торги. Последняя попытка провести крупный конкурс была предпринята в начале 2015 года, но на участие в нем не было подано ни одной заявки", — отметил он.

В конкурсе смогут принять участие только те организации, у которых есть лицензия на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Компании также не могут находиться в процессе ликвидации и не должны иметь налоговых задолженностей.