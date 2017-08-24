Стоимость нефти колеблется на ожиданиях урагана в Мексиканском заливе

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть колеблются в четверг утром после роста на предыдущих торгах, инвесторы ожидают закрытия платформ в Мексиканском заливе из-за урагана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.50 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04%, до 52,59 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,08%, до 48,37 доллара за баррель.

На поздних торгах в среду цены на нефть перешли к росту на данных по снижению запасов в США. По сообщению Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 18 августа, снизились на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 463,2 миллиона баррелей. Показатель практически совпал с прогнозом аналитиков, которые ожидали снижения запасов на 0,74%, или на 3,45 миллиона баррелей, до 463,05 миллиона баррелей.

При этом инвесторы в четверг обратили внимание на рост объемов добычи в США. Этот показатель вырос за отчетную неделю на 0,27%, или на 26 тысяч баррелей в сутки, до 9,528 миллиона баррелей в сутки.

Игроки пристально наблюдают за движением тропического циклона Харви в Мексиканском заливе. По данным национальной службы погоды Мексики, циклон усилится в ближайшие дни и станет причиной серьезных наводнений. Губернатор Техаса Грег Эббот в среду ввел режим стихийного бедствия на территории 30 округов в своем штате.

"В течение нескольких следующих дней рынок будет следить за ситуацией в Техасе, так как тропический циклон Харви будет усиливаться и перерастет в ураган к пятницу", — сказал агентству Рейтер директор энергетической консалтинговой Trifecta Сукрит Виджаякар (Sukrit Vijayakar). "Операторы на этом побережье уже закрывают платформы и эвакуируют работников", — добавляет эксперт.

Royal Dutch Shell, Anadarko Petroleum и Exxon Mobil уже предприняли шаги по сокращению добычи нефти на своих платформах в заливе, сообщает агентство по ссылкой на релизы компаний.

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