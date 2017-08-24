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Экономика

СМИ: авиасообщение между Россией и Египтом не возобновят в 2017 году

Сюжет:
Приостановка полетов в Египет (702)
01:0924.08.2017
03672
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМеждународный аэропорт Каир. Архивное фотоМеждународный аэропорт Каир. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Чартерное авиасообщение между Россией и египетскими курортами не будет возобновлено до конца 2017 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и в авиационной отрасли.

"В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас всё находится в процессе переговоров", — сообщил один из источников газеты в дипкругах России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри после пресс-конференции по итогам встречи. 21 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Лавров сообщил о "позитивных подвижках" в вопросе авиасообщения с Египтом
Он также добавил, что аэропорт в Каире готов к приему россиян, но все зависит от внутриполитической ситуации в стране. "Каир, по сути, уже готов к приему россиян в плане безопасности. Есть условная договоренность об открытии аэропорта в октябре. Однако всё зависит от внутриполитической ситуации в Египте. Необходимо и принципиальное решение Москвы", — добавил источник.

По словам источника газеты в авиаотрасли, большая часть недочетов, замеченных в ходе проверок, была устранена. По их итогам был подготовлен и направлен в правительство отчет Росавиации, на основании которого может быть принято окончательное решение.

Аэропорт Каира. Архивное фото
© Фото : Roland Unger
Въезды в каирский аэропорт обезопасят рентгеновскими аппаратами
"На первом этапе полеты будут открыты только в Каир. И это будут только регулярные рейсы. Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет вообще", — рассказал он.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

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