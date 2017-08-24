МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Чартерное авиасообщение между Россией и египетскими курортами не будет возобновлено до конца 2017 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и в авиационной отрасли.
"В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас всё находится в процессе переговоров", — сообщил один из источников газеты в дипкругах России.
По словам источника газеты в авиаотрасли, большая часть недочетов, замеченных в ходе проверок, была устранена. По их итогам был подготовлен и направлен в правительство отчет Росавиации, на основании которого может быть принято окончательное решение.
В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.