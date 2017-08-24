СМИ: авиасообщение между Россией и Египтом не возобновят в 2017 году

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Чартерное авиасообщение между Россией и египетскими курортами не будет возобновлено до конца 2017 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и в авиационной отрасли.

"В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас всё находится в процессе переговоров", — сообщил один из источников газеты в дипкругах России.

Он также добавил, что аэропорт в Каире готов к приему россиян, но все зависит от внутриполитической ситуации в стране. "Каир, по сути, уже готов к приему россиян в плане безопасности. Есть условная договоренность об открытии аэропорта в октябре. Однако всё зависит от внутриполитической ситуации в Египте. Необходимо и принципиальное решение Москвы", — добавил источник.

По словам источника газеты в авиаотрасли, большая часть недочетов, замеченных в ходе проверок, была устранена. По их итогам был подготовлен и направлен в правительство отчет Росавиации, на основании которого может быть принято окончательное решение.

"На первом этапе полеты будут открыты только в Каир. И это будут только регулярные рейсы. Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет вообще", — рассказал он.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.