Эксперт рассказал о потерях Италии из-за свертывания проекта "Южный поток"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Прекращение работ по газопроводу "Южный поток" — стратегическое поражение Италии, заявил в интервью Sputnik глава занимающейся исследованиями в области энергетики и экологии компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.

Табарелли выразил сожаление, что данный проект в свое время по ряду причин так и не был реализован. "Несколько лет назад "Южный Поток" считался оптимальным решением, позволяющим проложить газопровод в обход Украины, а также укрепить отношения с Россией, но сегодня этот проект отброшен. Это большая потеря как для наших, так и европейских компаний", — сказал он.

По его словам, Европа в настоящее время стала ареной политического противостояния между США и Россией. Однако из-за ухудшения международных отношений всегда страдает экономика, отметил Табарелли. При этом Россия из-за географической близости всегда будет для Европы более удобным поставщиком природного газа, уверен эксперт.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции.