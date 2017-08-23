Власти Башкирии считают, что суд услышал доводы истцов по "Башнефти"

УФА, 23 авг — РИА Новости. В Арбитражном суде, где в среду было принято решение о частичном удовлетворении иска "Роснефти" к АФК "Система", доводы истцов были услышаны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы Башкирии.

В среду Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Суд привлек правительство Башкирии к спору "Роснефти" и АФК "Система" по "Башнефти" в начале июня.

"Присоединяясь к иску "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система"и АО "Система – инвест", правительство республики Башкортостан исходило из интересов акционеров. Результатам финансового и технологического аудита, проведенного новым собственником, в ходе которого были выявлены факты нарушений, дана соответствующая правовая оценка. Доводы истцов услышаны", — прокомментировал РИА Новости представитель пресс-службы главы региона Рустэма Хамитова.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", оценив в такую сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. Изначально сумма иска составила 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом произошедшего ослабления рубля. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий.