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Экономика

Аналитики позитивно оценили снижение судом суммы взыскания с "Системы"

21:2423.08.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВывеска компании АФК Система. Архивное фотоВывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Решение суда о взыскании с АФК "Система" 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти" заметно увеличит долговую нагрузку на корпорацию, однако снижение суммы взыскания от изначально заявленной в иске (170,6 миллиарда рублей) можно оценивать как позитивный факт для компании, считают опрошенные РИА Новости аналитики инвестбанков.

Логотип Роснефти. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отсудить за 101 день: иск "Роснефти" к АФК "Система" частично удовлетворен

В среду Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Представитель АФК в суде сразу же заявил о намерении обжаловать решение. Официальный представитель корпорации Сергей Копытов позднее заявил РИА Новости, что АФК рассчитывает доказать свою правоту в судах.

"В целом выглядит так, что стало несколько лучше, то есть изначально сумма была 170,6 миллиарда рублей, и в целом, как мне кажется, рынок больше ожидал исхода, близкого к этому сценарию. По факту текущее решение суда, хотя оно еще не финальное, все равно лучше, чем можно было ожидать", — сказал аналитик "Открытия" Александр Венгранович.

Он напомнил, что рассмотрение дела развивалось сложно для АФК "Система". "После того, как несколько ходатайств "Системы" были отклонены, это (решение суда — ред.) показывает, что какая-то позитивная динамика для Системы" наметилась в суде. Поэтому я в целом трактую для компании незначительно, но позитивно", — добавил он.

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эксперт: АФК "Система" может лишиться половины активов из-за решения суда
С ним согласен Сергей Либин из Райффайзенбанка. "С учетом того, что размер взыскания снижен на 20% по сравнению с изначально заявленным в иске, плюс "Система" заявила о намерении подавать апелляцию, я так понимаю, что уже больше этой суммы не присудят. С этой точки зрения может быть воспринято неплохо, хотя, конечно, проблема не исчезает", — сказал Либин.

"Я думаю, что с учетом того, как развивалось дело, все ходатайства "Системы" игнорировались, отклонялись, больше было похоже на то, что придется заплатить полную сумму", — рассуждает он.

По словам Константина Чернышева из "Уралсиб Кэпитал", снижение суммы взыскания — это хорошо, но "на этом все хорошее заканчивается". "Дальше начинается только плохое. Самое плохое — это то, что суд вообще принял решение, что "Система" нанесла ущерб своими действиями. Вот это плохое решение", — говорит Чернышев.

Отправная точка

Венгранович из "Открытия" полагает, что сегодняшнее решение суда может стать некой отправной точкой для переговоров сторон.

"В целом это теоретически показывает, что, возможно, эта новая сумма (взыскания — ред.) – это некая стартовая точка новых переговоров между всеми участвующими сторонами и потенциально риски несколько сократились для "Системы", хотя все равно остаются очень значительными", — говорит он.

По мнению аналитиков, решение суда не отразится на деятельности принадлежащих АФК активов. Компания способна выплатить присужденную сумму, но это серьезно увеличит долговую нагрузку корпорации.

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Арбитраж взыскал с АФК "Система" 136 млрд рублей в пользу "Башнефти"
"Система" может найти варианты, чтобы не продавать активы, во всяком случае — МТС. То есть, в принципе, я думаю, она может привлечь долговое финансирование дополнительно. Но увеличение долговой нагрузки – это, конечно, ничего хорошего", — сказал Чернышев.

"Если АФК придется выплачивать эту сумму, они могут задействовать акции МТС — или продав их частично, или использовать как обеспечение под кредит, они саму эту сумму могут выплатить и потом смогут гасить долг. Но все равно в целом ситуация будет довольно тяжелая для компании, потому что сумма значительно увеличит долговую нагрузку, фактически в полтора раза", — сказал Венгранович.

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